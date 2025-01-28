Беременных и отцов-одиночек в СИЗО нельзя: Минюст предложил гуманизировать УПК

Министерство юстиции предлагает гуманизировать Уголовно-процессуальный кодекс. В разработанном законопроекте предлагается не отправлять в СИЗО беременных женщин и мужчин, в одиночку воспитывающих ребёнка.
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