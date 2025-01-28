Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 840 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ильдус Мамлеев
    Скажите лучше как вообще эти бронемашины, БМП и танки вообще в Курскую область попадают, а не уничтожают я ещё на гра...Минобороны России...
  • Дмитрий Гурин
    И чего ВВП с Лавровым и Белоусовым играют в молчанку с Трампом и прочими? Ни да ни нет. Выжидают когда Зелю кондратий...После освобождени...
  • Бендер Задунайский
    Если Макарка не знает :"То есть всё дело...

Беременных и отцов-одиночек в СИЗО нельзя: Минюст предложил гуманизировать УПК

Беременных и отцов-одиночек в СИЗО нельзя: Минюст предложил гуманизировать УПК

Министерство юстиции предлагает гуманизировать Уголовно-процессуальный кодекс. В разработанном законопроекте предлагается не отправлять в СИЗО беременных женщин и мужчин, в одиночку воспитывающих ребёнка.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх