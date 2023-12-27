ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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Узнала, что муж мне изменяет, и сделала ему сюрприз

Узнала, что муж мне изменяет, и сделала ему сюрприз

О неверности мужа мне рассказала подруга. Якобы видела его в кафе с какой-то блондинкой, сидели там, целовались.

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Комментарии
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Платон Платонов
Как бы она смогла продать квартиру без участия мужа? Закон это запрещает. Муж взыщет с неё половину стоимости квартиры, по суду.
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7 час.
Майя Maja
Квартира ей досталась по наследству от бабушки. Так что все по закону. Муж к этой ее собственности не имеет никакого отношения..
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5 час.
Платон Платонов
Ну и хорошо. Похудеет, покрасится в блондинку и найдёт себе нового мужа, коли квартира у ей есть.
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3 час.

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