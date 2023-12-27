Узнала, что муж мне изменяет, и сделала ему сюрприз

Платон Платонов Как бы она смогла продать квартиру без участия мужа? Закон это запрещает. Муж взыщет с неё половину стоимости квартиры, по суду.

Майя Maja Квартира ей досталась по наследству от бабушки. Так что все по закону. Муж к этой ее собственности не имеет никакого отношения..