Mil.ru / CC BY 4.0 / wikipedia.org Активисты КИБЕР ФРОНТА Z разберут ход освободительной спецоперации Вооруженных сил России по защите Донецкой и Луганской народных республик с бывшим американским военным Расселом «Техасом» Бентли 9 июля 2022 года.