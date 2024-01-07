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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Дмитрий Васильев: «Жду от российского биатлона создания новых форматов. Мы с Нуждовым уже пробуем двигаться в этом направлении, провели старты МЛКБ»

«От 2024 года, конечно, хотелось бы видеть возвращения наших биатлонистов на международные старты. Но поскольку на сегодняшний день говорить в данном контексте не о чем, то жду от российского биатлона создания новых форматов для продолжения развития этого спорта в нашей стране.

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