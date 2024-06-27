Во Владимире привлекут дольщиков к делу о строительстве ЖК

Во Владимирском областном суде проходит дело о незаконном строительстве ЖК «Бавария». Напомним, что в 2022 году суд назначил к рассмотрению административный иск городского прокурора о признании недействительным разрешения на строительство жилого дома.
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