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Владимирские новости

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Во Владимире привлекут дольщиков к делу о строительстве ЖК

Во Владимире привлекут дольщиков к делу о строительстве ЖК

Во Владимирском областном суде проходит дело о незаконном строительстве ЖК «Бавария». Напомним, что в 2022 году суд назначил к рассмотрению административный иск городского прокурора о признании недействительным разрешения на строительство жилого дома.

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