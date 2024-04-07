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Добрый Мир

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Ай да хуситы! Антихуситская коалиция теряет пятый боевой корабль за четыре месяца войны. Так НАТО скоро без флота останется.

Ай да хуситы! Антихуситская коалиция теряет пятый боевой корабль за четыре месяца войны. Так НАТО скоро без флота останется.

Датский фрегат УРО-ПРО тип "Iver Huitfeld"стал пятым кораблем НАТО, покинувшим зону боевых действий из-за поломки.

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