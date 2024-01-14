Тюнеры из Mansory выпустили брутальный обвес для и без того крутого BMW XM

Автомобиль получил полностью карбоновый аэродинамический обвес. Он включает в себя передний и задний бамперы, накладки на колёсные арки, пороги, решетку радиатора, капот, спойлеры на кромке крыши и крышке багажника, диффузор, накладки на зеркала заднего вида.