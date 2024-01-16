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Дом купца Шлякова на набережной Лейтенанта Шмидта признали памятником

Последняя перестройка здания датируется 1879 годом. Дом купца Алексея Шлякова, расположенный на набережной Лейтенанта Шмидта, 13, внесли в единый госреестр в качестве объекта культурного наследия регионального значения.

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