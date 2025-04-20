В Барнауле стартовал "Огненный забег"

Мероприятие посвящено 80-летию Великой Победы и 35-летию со дня создания МЧС России "Огненный забег" в Барнауле / Фото: МЧС Алтайского края В барнаульском парке "Изумрудный" стартовал "Огненный забег "За нашу Победу", организованный ГУ МЧС России по Алтайскому краю.