Минэкономразвития хочет создать международную бартерную биржу

Министерство экономического развития России планирует запустить международную биржу бартерных сделок в 2025 году, говорится в проекте плана «Ключевых итогов 2024 года и приоритетных задач на 2025 год», разосланного членам общественного совета при министерстве перед заседанием 13 февраля.