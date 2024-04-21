Почему мы смеемся во сне?

Дедушка Рубус, Вундер и Тайми выяснят, отчего нам так весело, когда мы спим! 123RF/legion-media.ruСмех всегда воспринимается как проявление положительных эмоций, но когда это происходит во время сна, некоторые люди начинают беспокоиться.