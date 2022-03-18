Барбашев набрал 1+1 в матче с «Питтсбургом». У него 44 очка в 59 играх

Иван Барбашев набрал 2 (1+1) очка в матче с «Питтсбургом». Форвард «Сент-Луиса» помог команде перевести матч регулярного чемпионата с «Пингвинс» (2:3 Б) в овертайм.

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