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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Бавария» выиграла первые два матча сезона с общим счетом 7:2. Поражений в Бундеслиге нет с января

« Бавария » начала сезон с двух побед. Команда Венсана Компани сегодня разгромила « Штутгарт » (5:1) в 1-м туре Бундеслиги .

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