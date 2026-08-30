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Мелоша из минского «Динамо» увезли на носилках после драки в финале Кубка мэра Москвы

Мелоша из минского «Динамо» увезли на носилках после драки в финале Кубка мэра Москвы

Защитник минского «Динамо» Николя Мелош, вероятно, получил серьезную травму в финальном матче Кубка мэра Москвы против столичного «Динамо» (1:4).

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