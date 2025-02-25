Защита новозеландского наемника ВСУ обжаловала приговор суда

КУРСК, 26 фев – РИА Новости. Защита наемника ВСУ из Новой Зеландии Джордана О?Брайена, которого Курский областной суд заочно признал виновным по статье об участии в вооруженном конфликте и приговорил к 14 годам лишения свободы, подала апелляционную жалобу на приговор, следует из материалов суда, … .
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