Защита новозеландского наемника ВСУ обжаловала приговор суда

КУРСК, 26 фев – РИА Новости. Защита наемника ВСУ из Новой Зеландии Джордана О?Брайена, которого Курский областной суд заочно признал виновным по статье об участии в вооруженном конфликте и приговорил к 14 годам лишения свободы, подала апелляционную жалобу на приговор, следует из материалов суда, … .