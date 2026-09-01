❕Копию статуэтки «ТЭФИ», присвоенную Александру Федорчаку, передали в музей школы, где он учился Она будет храниться в музее Нижнегорской школы-лицея №1, рассказал отец героя Сергей Федорчак.
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