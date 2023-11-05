В дерби «Спартака» и «Локо» нет явного фаворита, а «Фонбет» дарит 2000 рублей за регистрацию

«Спартак» сыграет с «Локомотивом» в гостях в 14-м туре чемпионата России. Оба московских клуба в последнее время не блещут результатами: у железнодорожников лишь одна победа в последних 4 матчах, у красно-белых – аж в 6! В очных встречах преимущество на стороне команды Гильермо Абаскаля: «Спартак» побеждает «Локомотив» уже в 4 играх подряд.