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Кучеров сделал передачу в матче с «Айлендерс». У него 35 очков в 30 играх

Форвард «Тампы» Никита Кучеров сделал голевую передачу в матче чемпионата НХЛ с «Айлендерс» (4:1). Россиянин набрал 35-е (11+24) очко в сезоне.

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