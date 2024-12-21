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Наших фигуристов пустили на Олимпиаду! Но ограничений ой как много

Наших фигуристов пустили на Олимпиаду! Но ограничений ой как много

Российские фигуристы все-таки смогут поехать на Олимпиаду-2026 в Милан! Международный союз конькобежцев (ISU) допустил наших к квалификации в нейтральном статусе (как и людей из конькобежного спорта и шорт-трека).

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Комментарии
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ВД
Вовладар Даров
Да не х.. там делать, чувство гордости должно быть!
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14 час.
ВМ
Владимир Моргунов
Какое счастье, какой восторг !!!! Только там на ОИ они уже не наши, они безродные. Нас в дверь а мы в окно !!! ОПЯТЬ ХЛЕБ ГУБЕРНИЕВУ, А НАМ ОПЛЕУХА, СКОЛЬ МОЖНО ???
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13 час.

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