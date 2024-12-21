Наших фигуристов пустили на Олимпиаду! Но ограничений ой как много

ВМ

Владимир Моргунов

Какое счастье, какой восторг !!!! Только там на ОИ они уже не наши, они безродные. Нас в дверь а мы в окно !!! ОПЯТЬ ХЛЕБ ГУБЕРНИЕВУ, А НАМ ОПЛЕУХА, СКОЛЬ МОЖНО ???