Наших фигуристов пустили на Олимпиаду! Но ограничений ой как много

Российские фигуристы все-таки смогут поехать на Олимпиаду-2026 в Милан! Международный союз конькобежцев (ISU) допустил наших к квалификации в нейтральном статусе (как и людей из конькобежного спорта и шорт-трека).
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