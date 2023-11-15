Онколог Беджанян назвал очень опасное изменение в организме, вызываемое двумя продуктами

Хирург-онколог и колопроктолог Аркадий Беджанян объяснил, чем чревато злоупотребление острым и жирнымАркадий Беджанян, врач-онколог, рассказал о такой проблеме, часто мучающей пациентов, как проблемы с кишечником.
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