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Умер Аман Тулеев: эпоха уходит

Умер Аман Тулеев: эпоха уходит

20 ноября 2023 года на 80-м году жизни скончался бывший губернатор Кемеровской области Аман Тулеев. Его смерть стала событием общероссийского масштаба, поскольку Тулеев был одним из самых влиятельных политиков Сибири и Дальнего Востока.

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