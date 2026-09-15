Погода подарит орловцам ещё несколько тёплых сентябрьских дней

Оптимистичный прогноз погоды сделали российские синоптики до конца недели в Центральной России. В Орловской области вся оставшаяся неделя обещает быть тёплой и сухой.
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