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Орелtimes

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Погода подарит орловцам ещё несколько тёплых сентябрьских дней

Погода подарит орловцам ещё несколько тёплых сентябрьских дней

Оптимистичный прогноз погоды сделали российские синоптики до конца недели в Центральной России. В Орловской области вся оставшаяся неделя обещает быть тёплой и сухой.

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