Военный аналитик Кнутов: аналог статьи 4 НАТО превратит ЕС в военный блок

Военный эксперт Юрий Кнутов заявил, что предложение главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен создать европейский аналог Четвёртой статьи НАТО может стать шагом к превращению Евросоюза в военный блок.
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