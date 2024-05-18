Скончался актер, сыгравший Касима в фильме «Али-Баба и сорок разбойников»

Артист ушел из жизни после продолжительной болезни.На 78-ом году жизни скончался известный чехословацкий актер, режиссер и бывший художественный руководитель балетной труппы Национального театра Праги и Международной пражской консерватории Властимил Харапес.
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