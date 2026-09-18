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Царьград

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Иван Клочков дошел на каяке до Чукотки за 124 дня

Иван Клочков дошел на каяке до Чукотки за 124 дня

Каякер Иван Клочков совершил путешествие на каяке от Петропавловска-Камчатского до Чукотки, преодолев 3828 км за 124 дня.

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