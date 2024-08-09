Обновленный седан Kia K8 примерил свежий фирменный стиль[{"type":"text-block","attr":{},"content":"Три года назад большой седан Kia K8 пришел на смену модели Kia K7/Cadenza, а также стал первой серийной моделью, примерившей новую фирменную эмблему.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии