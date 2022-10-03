Весной 2023 MediaTek запустит Wi-Fi 7, который в три раза быстрее Wi-Fi 6

MediaTek объявила, что выпустит решение на базе Wi-Fi 7 в начале 2023 года, и предыдущие данные показывают, что новая сеть будет более чем в три раза быстрее, чем Wi-Fi 6.
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