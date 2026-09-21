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Мировое обозрение

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OpenAI решила задачу тысячелетия — математики бьют тревогу о конце науки

OpenAI решила задачу тысячелетия — математики бьют тревогу о конце науки

Двадцать четыре лауреата Филдсовской премии — высшей награды в математике, которую часто называют аналогом Нобелевской, — подписали открытое письмо с предупреждением об угрозе, которую искусственный интеллект несёт для фундаментальной науки.

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