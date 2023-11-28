Жительница Смоленщины организовала дома “кладбище домашних животных” (фото)

Женщина пишет о себе, как об «идеальных ручках для ваших питомцев» Жительница Смоленской области рассказала о женщине, которая через сайт объявлений говорит о себе, как об “идеальных ручках для ваших питомцев”.
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