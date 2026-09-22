США объявили авиаблокаду Ирана

ЛОНДОН (ИА Реалист). Ситуация вокруг Ормузского пролива продолжает накаляться: Иран блокирует проход иракских танкеров, США угрожают полной остановкой иранской гражданской авиации, а Корпус стражей исламской революции требует вывода американских и израильских сил из региона.
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