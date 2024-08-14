VK запускает бесплатный сервис онлайн–обучения - VK Tutoria

VK представила новый бесплатный сервис онлайн-обучения под названием VK Tutoria. Это платформа, которая позволяет пользователям проводить занятия, управлять расписанием, хранить учебные материалы и обмениваться ими, а также использовать различные инструменты для эффективной работы.
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