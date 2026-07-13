Суд обязал власти Нижневартовска построить тротуары, на которые у администрации не нашлось средств

Суд ХМАО отклонил частную жалобу администрации Нижневартовска на отказ в предоставлении отсрочки исполнения судебного решения, обязывающего муниципалитет построить пешеходные тротуары на 11 участках автомобильных дорог общего пользования местного значения.
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