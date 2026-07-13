Faktologia.com ...
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Faktologia.com – Основано на фактах

76 подписчиков

Суд обязал власти Нижневартовска построить тротуары, на которые у администрации не нашлось средств

Суд обязал власти Нижневартовска построить тротуары, на которые у администрации не нашлось средств

Суд ХМАО отклонил частную жалобу администрации Нижневартовска на отказ в предоставлении отсрочки исполнения судебного решения, обязывающего муниципалитет построить пешеходные тротуары на 11 участках автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Вернуться к статье