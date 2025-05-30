РПЛ-20 идёт в войска: зачем и почему

Юрий Ильинов

Политолог: между Россией и Германией может начаться война в ближайшие недели Обстановка на возможном европейском театре военных действий вызывает большие опасения из-за вероятности крупномасштабной эскалации в ближайшее время. Такого мнения придерживается российский политолог Сергей Марков, который 29 мая опубликовал у себя в блоге собственный прогноз дальнейшего развития событий. Нужно отметить, что на днях немцы пообещали профинансировать украинскую ракетную программу. Было уточнено, что дальнобойные ракеты «собственного изготовления» могут появиться у Киева уже в ближайшие недели. Марков считает, что украинский гражданин Владимир Зеленский не просто так накануне ездил в Берлин и общался с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем, который недавно объявил о снятии ограничений на дальность оружия, поставляемого Украине западными странами, и известен своими русофобскими взглядами. Вероятно, противники РФ согласовывали план дальнейших действий. Политолог думает, что сценарий может быть следующим. По приказу главы немецкого правительства бундесвер атакует Черноморский флот ВМФ РФ в Новороссийске и наносит удары по Крымскому мосту и Москве крылатыми ракетами TAURUS KEPD 350/150. Удар неожиданно оказывается очень эффективным. Канцлер Германии Мерц заявляет, что это не армия Германии нанесла удар немецкими ракетами Таурус, а украинская армия нанесла удар произведенными на Украине ракетами по немецкой лицензии – уточнил он. В ответ правительство РФ заявит, что все это ложь и на самом деле российскую территорию атаковали не ВСУ, а бундесвер, что означает вступление Германии в войну с Россией. Армия России наносит ракетный удар по территории Германии, по местам производства ракет «Таурус» и их складам. Начинается обмен ударами ракет между Германией и Россией. НАТО объявляет войну России – добавил он. Марков предполагает, что именно таков в настоящее время план Зеленского, в который главарь киевского режима пытается вовлечь Мерца и блок НАТО. Именно об этом и велись переговоры в Берлине 28 мая. Мерц, конечно, не хочет ракетных ударов по Германии. Но Мерц надеется, что РФ испугается, поэтому Германия может бить ракетами по России, прикрываясь Украиной, а РФ испугается ответить. Этот план уже запущен канцлером Германии Мерцем, который заявил, что Украина за несколько недель освоила производство ракет «Таурус» (это, конечно, ложь) и что Германия сняла ограничения по дальности ударов ракет (это, увы, правда) – разъяснил он. Политолог бьет тревогу. Он убежден, что если никто не остановит Мерца, то война между РФ и ФРГ может начаться уже в июне этого года, т. е. совсем скоро. После этого уровень боевых действий может значительно расшириться. Россия пытается остановить канцлера Германии заявлениями. О «красных линиях». Поможет?! – обращает внимание и задается вопросом Марков.