В первом полугодии 2026 года Россия на 18% увеличила поставки сжиженного природного газа (СПГ) в Евросоюз, несмотря на то что страны ЕС ввели санкции против РФ, вооружают Украину и открыто добиваются экономического и военного ослабления российского государства.
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