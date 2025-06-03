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Царьград

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Россия предлагает Украине нейтралитет и запрет на иностранные военные базы

Россия предлагает Украине нейтралитет и запрет на иностранные военные базы

Русский меморандум, направленный Украине, предполагает её нейтралитет и запрет на размещение иностранных военных баз.

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