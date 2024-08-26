Путин заявил о росте российской экономики

ВВП за первые полгода прибавил 4,6%, сказал президент Экономика России продолжает расти хорошими темпами, заявил Владимир Путин на совещании по экономическим вопрос "Экономика России, как в и прошлом году, продолжает расти хорошими, высокими темпами", - цитирует его ТАСС.