Путин заявил о росте российской экономики

ВВП за первые полгода прибавил 4,6%, сказал президент Экономика России продолжает расти хорошими темпами, заявил Владимир Путин на совещании по экономическим вопрос "Экономика России, как в и прошлом году, продолжает расти хорошими, высокими темпами", - цитирует его ТАСС.
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