Александр Андреев: «Даже не мечтал о таком»

Сотрудник метрополитена рассказал о победе в премии «Город в лицах» и поблагодарил ее организаторов Исполняющий обязанности машиниста-инструктора электропоезда «Петербургского метрополитена» Александр Андреев почти случайно стал участником премии «Город в лицах», однако в итоге победил в номинации «Специалист в сфере городских пассажирских перевозок».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии