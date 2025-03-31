Александр Андреев: «Даже не мечтал о таком»

Сотрудник метрополитена рассказал о победе в премии «Город в лицах» и поблагодарил ее организаторов Исполняющий обязанности машиниста-инструктора электропоезда «Петербургского метрополитена» Александр Андреев почти случайно стал участником премии «Город в лицах», однако в итоге победил в номинации «Специалист в сфере городских пассажирских перевозок».