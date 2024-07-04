Приколисты
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Приколисты

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Ворона...

Ворона...

Дворы, где сердобольные тётушки кормят котиков, довольно часто обрастают и другой живностью, которая чует дармовой хавчик и прикидывается местным котикам пусть и дальней, но роднёй.

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