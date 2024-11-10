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Царьград

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Реставраторы завершают роспись в главном читинском храме: фоторепортаж

Реставраторы завершают роспись в главном читинском храме: фоторепортаж

В забайкальской столице в храме Казанской иконы Божией Матери заканчивают роспись предела.Реставраторы завершают роспись предела святого благоверного князя Александра Невского в главном читинском храме, храме Казанской иконы Божией Матери.

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