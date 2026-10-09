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ГТРК Татарстан

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Над Татарстаном ночью уничтожили беспилотник

Ночью над Татарстаном уничтожили беспилотник. Об этом сообщили в Минобороны России. Всего за ночь над регионами страны и акваториями Черного и Азовского морей перехватили 505 БПЛА.

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