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"Самоубийственный национализм". Эксперт разъяснил суть истории Украины. Как Киев сам себя довел до гибели?

"Самоубийственный национализм". Эксперт разъяснил суть истории Украины. Как Киев сам себя довел до гибели?

© РИА Новости СтрингерСегодня 356 прочитали Историю Украины можно назвать проявлением самоубийственного национализма, пишет AT.

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