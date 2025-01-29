«Челны своих никогда не бросают»: Магдеев встретился с бойцами СВО

В муниципалитетах Татарстана продолжаются встречи представителей власти с военнослужащими. Так, в Набережных Челнах глава города Наиль Магдеев встретился с бойцами, которые прибыли в краткосрочный отпуск.
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