Как рассказала врач-терапевт Ольга Бакшутова, влияние кофе на уровень холестерина изучали разные ученые, но одним из крупнейших и актуальных исследований по этой теме считается работа авторов из Норвегии — она проводилась в 2015–2016 годах.
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