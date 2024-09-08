Два спортзала открыли в новом физкультурном комплексе «Арсенал» в Можайске

В Можайске на 1-й Железнодорожной улице открылся новый спортивный комплекс «Арсенал». Этот современный центр уже готовится принять первый всероссийский турнир по самбо под названием «Бородино», который пройдет с 13 по 16 сентября.
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