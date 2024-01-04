ВС РФ затягивают удавку на шее авдеевского гарнизона ВСУ

Российские подразделения продолжают продвижение внутри авдеевского укрепленного района ВСУ. Боевики киевского режима вынужденно отступают сразу на нескольких участках, а украинский Генштаб жалуется на непрекращающиеся атаки ВС РФ.
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