Названы самые популярные услуги в МосгорБТИ в первом квартале этого года

Самой популярной услугой в Московском городском бюро технической инвентаризации (МосгорБТИ) в первом квартале этого года стала техническая инвентаризация и подготовка документов технического учета (технические паспорта, поэтажные планы и экспликации).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии