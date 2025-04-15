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Названы самые популярные услуги в МосгорБТИ в первом квартале этого года

Названы самые популярные услуги в МосгорБТИ в первом квартале этого года

Самой популярной услугой в Московском городском бюро технической инвентаризации (МосгорБТИ) в первом квартале этого года стала техническая инвентаризация и подготовка документов технического учета (технические паспорта, поэтажные планы и экспликации).

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