Ветеранов на парад Победы в Ижевск доставят волонтёры акции «Транспорт ветерана»

Ижевск. Удмуртия. В праздновании Дня Победы в Ижевске примут участие ветераны Великой Отечественной войны, узники концлагерей, жители блокадного Ленинграда, труженики тыла и строители железной дороги Ижевск-Балезино.
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