Приезжие в Москве смогут проголосовать на выборах президента РФ электронно

На выборах президента России в марте 2024 года избиратели, которые на момент голосования будут находиться в Москве, но зарегистрированы в другом регионе, впервые смогут отдать голос через терминал в электронном формате, рассказал «Известиям» зампредседателя ЦИК РФ Николай Булаев.