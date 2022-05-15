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Защитник «Тампы» Макдона в 8-й раз в карьере выиграл 7-й матч в Кубке Стэнли. Это повторение рекорда

Защитник «Тампы» Райан Макдона в 8-й раз в карьере выиграл 7-й матч в Кубке Стэнли. «Лайтнинг» обыграли «Торонто» (2:1) и завершили в свою пользу серию первого раунда плей-офф НХЛ (4-3).

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