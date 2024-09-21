Израиль заявил об отсутствии красных линий в противостоянии с «Хезболлой»

У Израиля отныне отсутствуют красные линии в противостоянии с «Хезболлой». С таким заявлением выступил советник офиса израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху Дмитрий Гендельман, передает РИА Новости.
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